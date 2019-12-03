В Норвегии бережно хранят память о павших в боях за освобождение страны советских воинах - Мирончик

3 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Норвегии бережно хранят память о советских воинах, павших в боях за освобождение страны и отдавших свои жизни в нацистских лагерях для военнопленных. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Норвегии по совместительству Дмитрий Мирончик на мероприятии, состоявшемся у Монумента погибшим советским воинам в Осло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель белорусской дипмиссии выразил признательность властям норвежской столицы за бережное отношение к монументам советским воинам и сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны. Данный монумент в Осло был возведен в 1946-1947 годах по инициативе норвежской общественности на братской могиле, в которой после войны были перезахоронены останки погибших советских солдат. 9 мая 2000 года, в день 55-летнего юбилея Победы, возле памятника была открыта мемориальная доска на гранитном основании с надписью на русском и норвежском языках: "Здесь покоятся 347 советских солдат, погибших в Норвегии в 1941-1945 годах".

На мероприятии в присутствии взвода почетного караула Вооруженных Сил Норвегии, сотрудников дипмиссий и общественности представитель Королевской гвардии Норвегии передал главе белорусской дипломатической миссии капсулу с собранной у монумента советским воинам землей для закладки в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Таким образом, белорусские дипломаты присоединились к проводимой в Беларуси акции памяти "Во славу общей Победы!", которая призвана стать одним из центральных элементов празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Акция призвана содействовать сохранению и укреплению исторической памяти и увековечению имен участников войны. В Беларуси, городах-героях, а также странах, освобожденных Советской Армией, участники акции торжественно собирают землю с мест воинской славы. После доставки капсул с землей во время юбилейных торжеств в мае 2020 года в Минске состоится специальная торжественная церемония.

Норвежская столица, город Осло, стала одной из первых точек за пределами Беларуси, где прошла подобная торжественная церемония. Королевство Норвегия - самая северная из стран Европы, в освобождении которой приняла участие Советская Армия. Страна находилась под немецкой оккупацией, начиная с вторжения нацистской Германии 9 апреля 1940 года, в Норвегии активно действовало движение Сопротивления. Крупнейшим сражением Второй мировой войны на норвежской территории стала Петсамо-Киркенесская операция, в результате которой Советская Армия в октябре 1944 года очистила от немцев север страны - регион Восточный Финнмарк.-0-

Фото предоставлено посольством Беларуси