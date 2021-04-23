В Новгородской области планируют восстановить авиасообщение с Минском и Гомелем

23 апреля, Великий Новгород /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Власти Новгородской области в перспективе планируют восстановить авиасообщение с Минском и Гомелем. Об этом сказала первый вице-губернатор Вероника Минина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, остается ли актуальной высказанная ранее послом Беларуси в России Владимиром Семашко идея о строительстве белорусской стороной новой взлетно-посадочной полосы в Великом Новгороде.

"Я вспоминаю свое детство: мы летали в Гомель, в Минск. Сейчас мы хотим возродить эти направления, это одна из задач с участием федерального центра", - отметила Вероника Минина.

Что же касается новой взлетно-посадочной полосы, то ее планируется построить недалеко от Великого Новгорода, в том месте, где ранее находился военный аэродром Кречевицы. "Сегодня есть поручение правительства, и этот вопрос прорабатывается, - сообщила первый вице-губернатор. - Вопрос о том, кто и когда будет строить, пока не возникает, не закончилась еще правовая история и стадия обсуждения проекта".

Товарооборот Беларуси с Новгородской областью в 2020 году составил $57,5 млн, сократившись по сравнению с 2019 годом на 23,8%. При этом поставки товаров из Беларуси возросли в прошлом году на 18,4%, а импорт из Новгородской области сократился на 39,35%. Основу поставляемых товаров из Беларуси составили молочная продукция, яйца и другие продукты питания, пластмассы, сахар, древесина, удобрения, электрические машины и оборудование. На территории Новгородской области зарегистрировано 15 организаций с участием белорусского капитала.

Встреча представителей СМИ с первым вице-губернатором состоялась в рамках пресс-тура в Новгородскую область, организованного для белорусских и российских журналистов Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-