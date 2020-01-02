В новогодние праздники около 6 тыс. человек оздоравливаются в профсоюзных санаториях

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период новогодних и рождественских праздников в профсоюзных санаториях проходят оздоровление около 6 тыс. человек. По сравнению с прошлым сезоном рост составил 5%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Традиционно 70% отдыхающих - иностранные гости. В основном это россияне - жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Популярностью профсоюзные санатории пользуются и у жителей стран Балтии, Украины, Израиля. По словам заместителя генерального директора УП "Белпрофсоюзкурорт" Олега Романенко, в санаториях Брестской и Гродненской областей отмечается приток граждан из Польши, что связано с введением 15-дневного безвизового режима с ноября 2019 года.

"Мы рассчитываем и на дальнейшее увеличение количества зарубежных гостей. Специально для них разработаны 15-дневные лечебные программы. Этого времени вполне достаточно, чтобы пройти полный курс медицинских или спа-процедур, - отметил Олег Романенко. - Кроме этого, для наших гостей предусмотрены экскурсии в Беловежскую пущу, Брестскую крепость. И конечно, для отдыхающих всех наших санаториев в праздничную ночь были организованы концертные программы с банкетами, выступлениями артистов, елками. Практика показывает, что почти все люди, приезжающие в эти дни в наши здравницы, с удовольствием участвуют в новогодних мероприятиях".

Всего в санаториях Федерации профсоюзов Беларуси за 2019 год отдохнули около 108 тыс. человек, из них 58 тыс. - иностранцы. В систему "Белпрофсоюзкурорт" входит 13 здравниц.

Для членов профсоюза и их детей на приобретение путевок предоставляется скидка 25%. Санатории имеют различные медицинские профили, что позволяет оздоравливаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и другими.-0-