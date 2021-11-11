В новой Конституции может появиться норма об индивидуальной конституционной жалобе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой Конституции Беларуси планируется закрепить норму об индивидуальной конституционной жалобе. Об этом рассказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам Ольги Чуприс, с таким предложением выступил Конституционный суд. Замглавы Администрации Президента убеждена, что если такой институт будет введен, то он будет востребован у граждан.

Индивидуальная конституционная жалоба - один из инструментов проверки конституционности правоприменительной практики при разрешении конкретных споров в судах. Человек обращается в Конституционный суд после того, как пройдет все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. В этом случае КС проверяет конституционность законодательных норм, которые применялись судами при принятии решений по конкретному делу.-0-