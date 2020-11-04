В новой рубрике на сайте Минздрава эксперты дали рекомендации по ведению пациентов с COVID-19

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Минздрава появилась новая рубрика для специалистов, где размещена информация о новой коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

Специалисты Минздрава, эксперты кафедр БГМУ и БелМАПО ответили на самые часто задаваемые вопросы врачей различных специальностей, которые сейчас работают в стационарных и поликлинических учреждениях и оказывают медпомощь пациентам с инфекцией COVID-19.

В частности, разъясняется, что КТ-картина двусторонней вирусной пневмонии является основанием для постановки диагноза COVID-19 без дополнительного лабораторного подтверждения. КТ органов грудной клетки позволяет визуализировать изменения, по которым с высокой вероятностью можно предположить диагноз COVID-19 (чувствительность около 95%), и достаточна для определения тактики ведения пациента. В этом случае используются клинико-рентгенологические критерии постановки диагноза, назначается соответствующее обследование и лечение пациента. Лабораторное подтверждение COVID-19 инфекции необходимо провести в последующем для окончательной верификации диагноза, статистической регистрации таких случаев, осуществления выплат и проч.

Специалисты также отмечают, что нет смысла в контрольном ПЦР-исследовании носоглоточных смывов у выздоровевших пациентов перед выпиской. После 10-14-го дня заболевания большинство пациентов не контагиозны, при этом результат ПЦР может оставаться положительным до 2-3 месяцев за счет детекции кусочков генетического материала нежизнеспособного вируса, что продемонстрировано в ряде клинических исследований. Закрытие листа нетрудоспособности у пациентов с бессимптомной и легкой формой происходит не ранее 14-го дня, со среднетяжелой и тяжелой формой - не ранее 21-го дня, что более чем достаточно для прекращения выделения пациентом жизнеспособного вируса.

Кроме того, оговариваются случаи, когда необходимо назначать лекарственные препараты, в том числе дексаметазон, тоцилизумаб.-0-