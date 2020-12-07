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07 декабря 2020, 21:01

В новом корпусе Минского НПЦ хирургии будут созданы условия для пациентов и сопровождающих - Руммо

Олег Руммо. Фото из архива
Олег Руммо. Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии будет сдан в 2021 году, сообщил журналистам директор НПЦ, член Совета Республики Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году мы обязаны сдать новый корпус - хирургии и трансплантологии. Это суперсовременное здание, где будут созданы все условия не только для наших пациентов, но и тех людей, которые сопровождают их", - сказал Олег Руммо.

По его словам, этот мощнейший центр будет оснащен самым современным медицинским оборудованием, которое позволит вывести оказание помощи на новый уровень, уменьшить количество осложнений и, следовательно, улучшить качество жизни пациентов.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в 2021 году планируется приступить к строительству нового подразделения Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии - корпуса трансплантации костного мозга.

Дмитрий Пиневич добавил, что в стране постоянно оптимизируется законодательная и административно-правовая база для развития трансплантологической помощи на основе посмертного и прижизненного донорства почек. Последние изменения закона о трансплантации органов и тканей от 18 июня 2019 года ввели понятие перекрестной трансплантации почки, а также добавили возможности для программы живого донорства почки путем расширения понятия родственного донора.

В Минске 7-8 декабря проходит VI Конгресс Ассоциации нефрологов новых независимых государств, посвященный 50-летию трансплантации почки в Беларуси. В конгрессе, в том числе онлайн, принимают участие ведущие специалисты в области нефрологии из США, Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Литвы, России, Украины, Грузии, Казахстана и др.-0-

Фото Павла Орловского

Во время конгресса
Во время конгресса

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