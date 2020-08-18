18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович.

"По оперативной информации, в 2020/2021 учебном году будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования (в 2019-м - 2940). Планируется, что дошкольные учреждения будут посещать 435,5 тыс. воспитанников (в 2019-м - 436,6 тыс.)", - рассказала Альбина Давидович.

Во время круглого стола

По ее словам, за первое полугодие в Беларуси введено 12 новых учреждений дошкольного образования. "Одно из перспективных направлений развития системы дошкольного образования - обеспечение его доступности. Начиная с 2015 года в стране реализуется соответствующий план мероприятий, утвержденный правительством. За этот период построено 73 учреждения дошкольного образования. В целом планом предусмотрено строительство 79 учреждений дошкольного образования. То есть нам фактически осталось построить 6, поэтому план мы точно должны выполнить", - отметила замначальника управления.

Альбина Давидович подчеркнула, что за счет различных мероприятий плана - строительства учреждений дошкольного образования, открытия групп кратковременного пребывания и детских садов на первых этажах в жилых зданиях - дополнительно удалось создать около 45 тыс. мест для детей раннего и дошкольного возраста. "Благодаря этому за последние 5 лет процент охвата учреждениями дошкольного образования детей в возрасте с 1 года до 6 лет увеличился на 10,1% и составляет 83,6%. Если мы говорим о возрастной категории с 3 до 6 лет, то здесь прирост составил 3,6%, и на данный момент охват дошкольным образованием этой категории составляет 98,3%", - добавила она.-0-

Фото Оксаны Манчук

Воспитанников детских садов обучат основам экономической культуры К началу учебного года издан обновленный учебно-методический комплекс "Мои первые уроки" для учреждений дошкольного образования.

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