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02 декабря 2020, 09:00

В Новый год – с новой квартирой! Медикам, учителям, айтишникам и молодоженам скидки до 20% продлены до конца года!

Отличная предновогодняя новость – скидки до 20% в престижном столичном комплексе Minsk World продлены до конца года. Медики, преподаватели, сотрудники сферы IT молодые семьи весь декабрь еще могут успеть приобрести квартиры по акции. Застройщик принял это решение, оценив высокий спрос на выгодное предложение.

По словам директора ИООО "Дана Астра" Павла Овчарова, специальные программы для отдельных категорий покупателей было решено продлить до кона декабря.

– Возможность приобрести квартиру со скидкой до 20% привлекла многих покупателей. И сотни семей уже воспользовались этим предложением, купив жилье в комплексе "Минск Мир". Но многие не успели использовать эту замечательную возможность, а кто-то просто не решался, думая отложить покупку на потом. Когда время акции завершилось, к нам обращались десятки покупателей с просьбой продлить ее действие. Наша компания, учитывая социальный характер этих программ, решила предоставить людям эту замечательную возможность еще один месяц – до конца года, – подчеркнул Павел Овчаров.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"
Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

Итак, скидка до 20% распространяется на несколько категорий покупателей.

Во-первых, это работники системы здравоохранения – сотрудники медицинских учреждений, включая тех, кто уже находится на пенсии, а также студентов, получающих медицинское образование.

Представители системы образования: педагогические работники, в том числе и на пенсии, а также студенты, которые учатся на педагогов.

Работники IT-сферы – как из частных, так и из государственных компаний.

Молодые семьи – для новобрачных срок предложения предусмотрен в 6 месяцев. Даже спустя почти полгода после свадьбы молодожены еще могут оформить покупку квартиры по специальной программе!

Но все программы, напомним еще раз, действуют только до конца года! Тем, кто хочет успеть воспользоваться скидкой, придется поторопиться, чтобы снова не опоздать!

Тем более, что по специальным программам выбор уже не столь широк – жилье продается всего в трех домах комплекса, и количество квартир ограничено!

Павел Овчаров подчеркнул, что долго ждать приобретенной квартиры не придется. Ведь возведение комплекса Minsk World ускоряется. До конца декабря все намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей.

К новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей
К новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно и приехать в комплекс и посмотреть на гигантскую стройку собственными глазами – ведь это крупнейший в столице инвестиционный проект!

Есть и приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Воплотите свои фантазии в реальность с настоящими профессионалами!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!
Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Комплекс Minsk Worldсамый масштабный проект жилищного строительства в Европе. Его преимущества хорошо известны, его дома необычной современной архитектуры легко рассмотреть, проезжая вдоль границ строительной площадки. Это действительно красивый и яркий новый район города неподалеку от центра!

Комплекс Minsk World
Комплекс Minsk World

Но главной отличительной чертой и покупатели, и специалисты рынка недвижимости называют потрясающую инфраструктуру.

Для мегаполиса важна скорость перемещения. Отличные магистральные выезды в центр столицы и к кольцевой, развитая система наземного общественного транспорта – гарантия того, что вы быстро и без проблем доберетесь в любую точку города. А третья линия метро, которая проходит под комплексом Minsk World, это сразу две станции – действующая "Ковальская Слобода" в шаговой доступности и вторая, строящаяся, в границах самого комплекса.

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады
В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады

Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр – это престижная работа, удобство ведения бизнеса, замечательный шопинг и самые приятные развлечения для всей семьи! Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги
В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

Для покупателей квартир в комплексе Minsk World вся планета – как на ладони!

По сути, все кварталы имеют географическую привязку и соответствующую стилистику оформления. Даже "Мировых танцев" – ведь у каждого из них своя родина! Или знаменитый квартал "Чемпионов", в котором уже приобрели квартиры многие известные спортсмены – что ни дом, то чудесное напоминание о городах мира, в которых белорусские атлеты ковали яркие и незабываемые победы! "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев",, "Евразия", "Тропические острова" … Приобрести квартиру можно даже в полностью готовом квартале "Эмиратс" – и приступать к ремонту сразу после покупки!

Квартал "Эмиратс" уже полностью завершен
Квартал "Эмиратс" уже полностью завершен

Кстати, это важный момент: в комплексе Minsk World у покупателей есть огромный выбор. И не только площади квартир или этажа, на котором она строится. Не только расположения или инфраструктуры квартала. Можно выбрать и степень готовности дома – что называется, от фундамента до полностью готового здания, сданного в эксплуатацию! Для кого-то решающим будет скорость вселения, для других – стоимость квадратного метра. Ваши запросы выполнимы!

Дом "Солт-Лейк-Сити" квартал "Чемпионов"
Дом "Солт-Лейк-Сити" квартал "Чемпионов"
Дом "Салоники" квартал "Южная Европа"
Дом "Салоники" квартал "Южная Европа"
Дом "Манила" квартал "Азия"
Дом "Манила" квартал "Азия"

Главное, что у вашего нового жилья обязательно будут только неоспоримые плюсы, ведь все здания комплекса обладают некоторыми общими чертами.

Все новостройки – это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами площадью от 30 до 200 кв. метров свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Дом "Нью-Дели" квартал "Азия"
Дом "Нью-Дели" квартал "Азия"
Дом "Дубровник" квартал "Южная Европа"
Дом "Дубровник" квартал "Южная Европа"
Дом "Каир" квартал "Африка"
Дом "Каир" квартал "Африка"
Дом "Фламенко" квартал "Мировых танцев"
Дом "Фламенко" квартал "Мировых танцев"

Приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика. Условия действительно уникальны, ведь максимальный срок – 100 месяцев! Первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры, при этом справок и поручителей предоставлять не нужно. Для оформления договора прямо в офисе продаж застройщика необходим только паспорт!

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате, установившейся на рынке недвижимости Минска. При этом платить вы будете за собственное жилье!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а в последующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Все подробности о специальных программах и вариантах финансирования – у внимательных и профессиональных менеджеров отдела продаж! Вам обязательно помогут!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

У самых лучших акций и программ всегда есть последний день действия. Если вы медик, учитель, айтишник либо молодая семья, в ваших интересах – успеть в этом году воспользоваться специальными скидками до 20% в комплексе Minsk World!

Пусть лучшим подарком на Новый год станет для вас договор о покупке собственной столичной квартиры!

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