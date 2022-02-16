В НЦЭУ рассказали о преимуществах ID-карт

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор РУП "Национальный центр электронных услуг" Роман Градусов в пресс-центре БЕЛТА рассказал о преимуществах ID-карт.

"ID-карта имеет определенный потенциал на развитие. В частности, кроме криптографического приложения электронной цифровой подписи, в чипе, который зашит в ID-карте, имеется в том числе биометрическое приложение в соответствии со стандартами ИКАО, которое в дальнейшем позволит при заключении определенных международных соглашений нашим гражданам использовать ее в том числе и как загранпаспорт. То есть в тех случаях, где не будет требоваться отметка о визе или пересечении границы", - рассказал Роман Градусов.

Что касается криптографического приложения электронной цифровой подписи, то гражданин получает по большому счету вход в цифровой мир, который в настоящее время имеется в стране. "До выдачи ID-карт у нас, как правило, наиболее востребованной электронная цифровая подпись была у юридических лиц, которые довольно активно ею пользовались. У физических лиц по определенным причинам она менее была востребована. И сейчас мы предоставляем возможность при получении удостоверения личности автоматически получать электронную цифровую подпись со сроком действия на 10 лет, - отметил директор центра. - В настоящее время единой точкой входа для получения электронных услуг и административных процедур является Единый портал электронных услуг Национального центра электронных услуг. В настоящее время на Едином портале уже размещено порядка 250 электронных сервисов и административных процедур. В среднем ежедневно оказывается порядка 35 тыс. электронных услуг и порядка 200 административных процедур".

Роман Градусов подчеркнул, что активность граждан в этой части возрастает. "За 2021 год в целом было оказано более 17,5 млн услуг. То есть люди поняли удобство взаимодействия через Единый портал электронных услуг", - добавил он.-0-

Фото Рамиля Насибулина