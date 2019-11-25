В обновленном белорусском парламенте займутся улучшением условий для молодежных стартапов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо улучшать условия для молодежных стартапов, развивать дистанционную форму получения высшего образования. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Сергей Дик, избранный депутатом Палаты представителей седьмого созыва.

Сергей Дик признался, что ему близки темы внедрения модели "Университет 3.0", поддержки стартап-движения. Он считает, что в Беларуси необходимо улучшать условия для реализации студенческих бизнес-идей. Для этого можно задействовать механизмы государственно-частного партнерства, использовать зарубежный опыт. Собеседник уточнил, что речь идет в первую очередь о финансовой стороне вопроса. "Чтобы довести проект до коммерческой разработки, нужны финансы, поддержка. У студентов угасает инициатива, если этого нет", - констатировал он.

Парламенту предстоит работа над новой редакцией Кодекса об образовании. Собеседник отметил, что планирует способствовать развитию академической мобильности студентов, дистанционной формы получения образования. Итоговую аттестацию, по его мнению, стоило бы проводить не только очно. Часть предметов слушатели могли бы сдавать дистанционно. Такую систему Сергей Дик изучал на стажировке в одном из американских вузов и нашел ее эффективной.

Сергей Дик подчеркнул, что среди приоритетов у него также решение вопросов, поднятых во время встреч с избирателями. Чаще всего люди говорили о необходимости развивать социальную инфраструктуру, в том числе спортивную.-0-