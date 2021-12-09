В обновляемой Концепции национальной безопасности Беларуси будут учтены биологические риски

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неконтролируемая научно-исследовательская деятельность биологических лабораторий, специализирующихся на изучении возбудителей особо опасных инфекций, представляет серьезную угрозу безопасности. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в ходе прошедшей научно-практической конференции "Биологическая безопасность Республики Беларусь: национальные интересы, угрозы, стратегические направления обеспечения, оценка состояния", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза.

"В настоящее время США, пользуясь несовершенством международного законодательства в сфере контроля за нераспространением биологического оружия, продолжают реализовывать в различных странах мира военно-биологические программы, - отметил Владимир Арчаков. - Особую обеспокоенность Беларуси вызывают созданные при непосредственном участии и руководстве Вашингтона современные бактериологические центры, которые позволяют проводить исследования с возбудителями наиболее опасных инфекционных заболеваний человека, животных и растений. Результаты таких работ могут быть использованы для создания биологического оружия нового поколения".

С учетом значимости данных рисков, а также вопросов, связанных с пандемией COVID-19 в мире, Государственным секретариатом Совета безопасности предлагается расширить существующий формат обеспечения биологической безопасности, придать данному процессу более комплексный, скоординированный и упреждающий характер.

"Актуальным представляется переосмысление существующей системы мониторинга опасных заболеваний, четкое обеспечение ее обратной связи с сектором научных разработок, создающим средства диагностики, вакцины и иные препараты в отечественных условиях. В связи с этим, вопросы обеспечения биологической безопасности целесообразно выделить в качестве отдельной сферы в обновленной Концепции национальной безопасности Республики Беларусь", - подчеркнул Владимир Арчаков.-0-

Фото Госсекретариата Совбеза