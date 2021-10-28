28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В обращение выпустили почтовый блок "Коложская икона Божией Матери". Специальное гашение марки на конверте "Первый день" прошло в одном из древнейших действующих храмов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Уникальный почтовый блок выполнен в необычной конфигурации - в виде самой иконы. При печати нанесена дополнительная бронзовая краска. Выполнена она в двух видах - с перфорацией и без нее. Почтовый блок наверняка будет востребован у коллекционеров. Больше марка допечатываться не будет. Тираж блока с перфорацией - 10 тыс. экземпляров, без - 5 тыс. Уже с сегодняшнего дня блок можно приобрести в отделениях почтовой связи.

Сегодня также состоялась церемония официального гашения почтового блока на уникальном конверте "Первый день". Для этого использовался специальный штемпель. Сама церемония прошла в старинной Коложской церкви.

"Такие события вызывают серьезный интерес не только у тех, кто профессионально занимается марками или ходит именно в этот храм. Выпуск почтового блока позволил объединить красоту и веру, как раз то, что необходимо каждому человеку", - сказал во время церемонии министр связи и информатизации Константин Шульган.

К слову, первой почтовой маркой Республики Беларусь стала марка с изображением креста Евфросинии Полоцкой, выпущенная в 1992 году.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник отметил важность выпуска именно такого почтового блока. "Для меня Коложская церковь стала символом того, что мы не просто сумели сохранить нашу богатую историю, но и приумножаем ее теперь. Почтовый блок, уверен, станет таким же символом", - подчеркнул он.

"Икона - главная святыня нашего города. Передней ней молились тысячи людей. Сегодняшняя церемония дает возможность этой иконе распространиться по всему миру. И через нее как можно больше людей узнает о нашем городе", - отметил архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний.

Чудотворная икона Коложской Божией Матери, написанная, по некоторым данным, в XVI веке, на протяжении столетий была главной святыней гродненского края. Она находилась в храме до его обрушения в 1853 году. С иконой связывают множество исцелений и чудес. В 1915 году икона была эвакуирована и утеряна. Точный и единственный известный исторический список иконы, пропавшей свыше 100 лет назад, в конце 2018 года случайно обнаружили на одном из антикварных аукционов в Германии. Икону удалось приобрести. С тех пор список вновь хранится в древнейшем и совершенно уникальном храме Беларуси, памятнике архитектуры XII века - Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви.

Церемонии гашения марки предшествовало еще одно значимое событие. В областном Дворце творчества детей и молодежи открылась региональная филателистическая выставка, посвященная Году народного единства. На ней представлены более 40 уникальных коллекций на различную тематику - Великая Отечественная война, природа и животный мир Беларуси, история почты страны и многое другое. Экспозиция будет работать на протяжении осенних каникул.-0-

Копию Коложской церкви планируют построить в Гродно

Фото Леонида Щеглова