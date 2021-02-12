В образовательный процесс надо привносить больше креативности - ректор БГУ

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В образовательный процесс надо привносить больше креативности. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА ректор БГУ, доктор педагогических наук, профессор Андрей Король во время VI Всебелорусского народного собрания.

Ректор подчеркнул, что требование времени - современные подходы в образовании. "Сегодня для всего человечества одной из главных является проблема слышимости друг друга, - считает Андрей Король. - Человек плохо слышит других, потому что не слышит себя. К тому же ускоряющийся ритм жизни приводит к потере внутреннего пространства и смыслов человека. Это приводит к повышению степени однородности и одинаковости людей в обществе, формированию массового человека".

Как педагог, он видит "причину этих явлений в информационном подходе в образовании, при котором информация как опыт человечества передается от учителя к ученику". "Такая тактика ведет к монологичности, стереотипности мышления и поведения ученика. Он уже не способен выйти за свои пределы, посмотреть на себя со стороны и креативно действовать в нестандартной ситуации. В нем формируется навык сбора опыта человечества, по сути, "правильной" и одинаковой для всех информации. Но все ученики разные, а вынуждены давать одинаковые ответы", - продолжил делегат.

По его мнению, одинаковость приводит к потере уникальности личности. "Эффективной альтернативой вижу другой подход в образовании, диалоговый, ориентированный на открытие учеником самого себя, своих смыслов, целей, вопросов, возможность производить свой продукт, а не заимствовать чужое", - отметил Андрей Король.

"Образование - это не сумма наук или опыт, передаваемый человеку. Нельзя передать знания или опыт - их можно вырастить изнутри, - считает ректор. - Образование должно быть направлено на то, что нужно человеку, на выявление, раскрытие и реализацию его потенциала сообразно его миссии и предназначению".

Андрей Король рассказал, что в БГУ реализуется система креативного образования, при которой каждый студент может раскрыть свой потенциал, проявить себя и самореализоваться. Это уже выстроенная система. Регулярно проводятся семинары по формированию эвристических качеств педагога, способного индивидуализировать процесс подготовки студентов и создать условия для раскрытия его творческого потенциала. Функционирует также межвузовский портал "Методология, содержание, практика креативного образования", на всех факультетах внедряют креативные формы обучения, работает "Педагогическая мастерская онлайн-обучения. "К слову, последний проект стал результатом оперативного реагирования на новые условия и реальность, вызванные пандемией", - продолжил Андрей Король.

Он также коснулся дистанционного обучения: "Это, прежде всего, образование, а потом технологии. И здесь очень важно при сохранении непрерывности процесса не потерять в качестве. Нельзя в натуральную величину перенести содержание, формы, методы очного обучения в "дистант" - по ту сторону компьютера или смартфона. Дистанционному обучению нужны инновационные технологии, заточенные на коммуникацию и исследование, раскрытие креативных качеств студента, его потенциала и таланта. Студент не будет механически копировать "чужую" информацию, а создаст свой образовательный продукт, не похожий на результат одногруппника".

В БГУ удалось во время пандемии сохранить качество образования. "Мы были готовы технически и методически. У нас третий год работает образовательный портал БГУ. Это не накопитель учебных материалов. Здесь ежедневно проводится 1580 занятий в режиме видеоконференций, идет сопровождение свыше 7,6 тыс. дисциплин, работает "Педагогическая мастерская онлайн-обучения", форум "Вопросы-ответы по Moodle". Размещен банк творческих, эвристических, исследовательских заданий с 15 тыс. наработок и более чем 500 авторскими методическими разработками", - сказал ректор.

По его мнению, креативная система обучения позволяет студентам открыть себя, развить свои личные качества, научиться ставить цели, задавать вопросы, рефлексировать. "Суть этого подхода в том, что студент вначале изучает объект окружающего мира, культуры, искусства, создает свой субъективный промежуточный результат и потом сравнивает его с культурно-историческим аналогом. Сравнение "своего и чужого" позволяет посмотреть на себя глазами других людей, увидеть свою уникальность и особенность. По сути, на онлайн-платформе при условии наличия образовательных инноваций мы индивидуализируем обучение и сохраняем его качество",- резюмировал доктор педагогических наук.-0-