В общепите запрещены некоторые виды одноразовой пластиковой посуды

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование и продажа некоторых видов одноразовой пластиковой посуды запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 февраля 2020 года №14, сообщает БЕЛТА.

В перечень запрещенных для использования в общепите вошли одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, вилки, ложки, ножи. Запрет также коснется упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Согласно анализу рынка, проведенному МАРТ, потребность в одноразовой пластиковой посуде в секторе общественного питания составляла около 200 млн единиц в год. По мнению специалистов министерства, введение запрета позволит минимизировать использование пластиковых изделий и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам I квартала 2021 года МАРТ детально проанализирует эффективность запрета. "На основании результатов анализа будем принимать меры по сокращению или расширению перечня запрещенной к использованию в общепите одноразовой пластиковой посуды, а также проецированию этого запрета на другие отрасли, в том числе розничную торговлю", - ранее комментировал начальник управления организации торговли и общественного питания министерства Михаил Жигало.-0-