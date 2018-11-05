Проблема потребления алкоголя требует комплексного решения - эксперт

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обществе для профилактики алкоголизма нужно создать затруднительные условия для употребления спиртного. Такое мнение высказал журналистам руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

Батыр Бердыклычев отметил, что проблема требует комплексного решения. "Необходимо создать условия в обществе, когда потребление алкоголя не будет легким. Существуют научно обоснованные и экономически эффективные меры по профилактике алкоголизма. Прежде всего, это повышение акцизных налогов на продукцию, содержащую спирт. Причем уровень акцизов должен быть напрямую связан с процентным содержанием спирта в этой продукции", - сказал он.

Кроме этого, необходим запрет на рекламу алкогольной продукции и спонсорство. "Третья мера - это ограничение физической доступности по возрасту, месту и времени. Эти меры в общем-то достаточно простые, но они очень эффективные. И если говорить об экономической составляющей, они также являются достаточно выгодными для государства", - подчеркнул руководитель странового офиса ВОЗ.

По словам Батыра Бердыклычева, в Беларуси в структуре потребления алкогольной продукции 49% составляют крепкие спиртные напитки, хотя за последние восемь лет отмечается снижение потребление алкоголя в стране.-0-