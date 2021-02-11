В обществе серьезные ожидания от Всебелорусского народного собрания - делегат

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обществе серьезные ожидания от VI Всебелорусского народного собрания, которое должно ответить на многие вопросы, волнующие людей. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, который участвует в работе VI Всебелорусского народного собрания.

"Всебелорусское народное собрание проходит в исключительно ответственный период развития нашей страны, - обратил внимание Сергей Рачков. - В обществе серьезные ожидания от этого форума, который должен ответить на многие вопросы, волнующие наших людей. Символично, что ВНС проходит в начале года, который должен внести вклад в укрепление народного единства".

Сенатор считает важным, что была проведена большая подготовительная работа. "Прошли диалоговые площадки, работали общественные приемные, активно проводились личные приемы граждан и прямые телефонные линии. В ходе этих мероприятий обсуждались предложения по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития страны, выкристаллизовывались идеи по совершенствованию всех сфер нашей жизни. Порой эти дискуссии отличались горячими спорами и столкновениями подходов", - подчеркнул Сергей Рачков.

Он уверен, что собрание пройдет активно, содержательно и конструктивно. "Открывая собрание, Президент справедливо сформулировал четыре основных вопроса для обсуждения и принятия решений. Кроме экономики, социальной политики, общественного развития, важным, на мой взгляд, станет рассмотрение геополитической ситуации в контексте обстановки в нашей стране", - подчеркнул Сергей Рачков.

"Посыл главы государства о том, что нам нечего бояться и народные избранники являются хозяевами страны, сильный месседж всем как внутри страны, так и за ее пределами", - заявил сенатор.-0-