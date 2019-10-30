В обществе важно формировать позитивный образ пожилого человека - мнение

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О важности формирования позитивного образа пожилого человека в обществе шла речь во время круглого стола "Новая парадигма устойчивого демографического развития: ключевые элементы", передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель исследовательских проектов одной из компаний в сфере маркетинговых исследований Филипп Биканов, в частности, представил результаты исследования, касающегося отношения населения к людям пожилого возраста и восприятия старости. Оно проводилось в августе по заказу ЮНФПА в Беларуси. Были опрошены более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 45 лет, проживающих в городах республики.

Выяснилось, что более 60% городского населения в той или иной степени имеют некоторые предубеждения в отношении пожилых. Большинство стереотипов связаны с отрицанием социальной значимости людей старших возрастных групп. Вместе с тем пожилые люди зачастую самодостаточны, интересны в общении и способны продуктивно работать, принося пользу обществу.

Для создания нового образа пожилого человека, считает Филипп Биканов, важно изменить коммуникационную стратегию. Например, на рекламных щитах лучше размещать успешных людей этого возраста, а не тех, кто нуждается в помощи. Тем самым можно избавиться от негативных стереотипов в отношении пожилых.

Круглый стол организован при поддержке национального координатора по достижению Целей устойчивого развития по проекту ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь", национальным исполнительным агентством которого является Министерство иностранных дел Беларуси.-0-