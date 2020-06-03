В очередь к аисту

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 3 июня 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:58 Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
18:36 ЕЭК расширила перечень беспошлинно ввозимых в ЕАЭС для борьбы с COVID-19 товаров Общество
18:24 В Норильске из-за разлива нефтепродуктов объявлена ЧС В мире
18:09 В Минске нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ Происшествия
17:53 Могилевская ТЭЦ-2 начала реконструкцию турбоагрегата Регионы
17:38 Конкурс по обследованию родников проведут в Беларуси Общество
17:37 Четыре авто столкнулись на пл.Бангалор в Минске Происшествия
17:30 Пандемия COVID-19 усугубила вирус деглобализации мировой экономики - аналитик БИСИ Экономика
17:27 Интернет-мошенники украли деньги у гродненцев, решивших продать мебель Происшествия
17:23 Еврокомиссия предложила выделить 24 млрд евро на восстановление сельского хозяйства в ЕС В мире
17:13 Генсек ООН: 70 млн мигрантов и беженцев сталкиваются с тройной угрозой и нуждаются в защите В мире
16:50 Беларусь ограничивает ввоз свинины из китайской провинции Шэньси из-за АЧС Экономика
16:50 В Грузии с 15 июня возобновятся внутренние авиарейсы В мире
16:48 В Индии при взрыве на химзаводе пострадали 40 человек В мире
16:42 Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир Происшествия
16:36 НББ рекомендует банкам не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов Экономика
16:23 Лукашенко принял с докладом председателя Госкомвоенпрома Президент
16:18 Запуск мусоросортировочного завода в Витебске перенесен на III квартал Регионы
16:13 Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге Общество
16:12 Житель Буда-Кошелевского района дважды пытался угнать авто - оба раза неудачно Происшествия
16:12 Умер белорусский геохимик и эколог Николай Бамбалов Общество
16:10 Cовместной церемонии открытия Олимпиады и Паралимпиады в Токио не будет Спорт
16:05 Массовое тестирование на COVID-19 в Ухане выявило только бессимптомные случаи В мире
16:03 Литературный онлайн-марафон стартовал в БГУ Общество
15:58 Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии Политика
15:53 Состязания по метанию копья будут транслировать онлайн Спорт
15:42 Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на трехстворчатом клапане Общество
15:31 МАРТ: устанавливать минимальную сумму покупки в интернет-магазине неправомерно Общество
15:26 Худык рассказал о готовности службы радиационного мониторинга к запуску БелАЭС Общество
15:23 Протесты в США неотделимы от экономического кризиса в стране - эксперт В мире
Все новости
Все новости
Общество
03 июня 2020, 18:21

В очередь к аисту

Фото из архива
Фото из архива

Первые дети, зачатые "в пробирке", появились в Беларуси 25 лет назад. С тех пор для многих супружеских пар диагноз бесплодие перестал быть приговором. Только в прошлом году в нашей стране проведено 1082 родов после ЭКО. Указ № 171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", который вступит в силу с января 2021 года, подарит многим супружеским парам право на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения.

Шанс стать родителями

В Беларуси около 14% супружеских пар с бесплодием. После безуспешных попыток зачать ребенка самостоятельно многие из них прибегают к услугам врачей-репродуктологов. Однако ЭКО - процедура дорогостоящая, и не все пары могут ее себе позволить.

- Одна бесплатная попытка ЭКО будет предоставлена супружеским парам, гражданам Республики Беларусь, если возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, - уточняет заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя" Алла Камлюк. - В последние годы в стране сохраняется низкий уровень рождаемости. Хочется надеяться, что данное решение немного изменит ситуацию, а заодно поможет супругам, которые потеряли надежду стать родителями. Во всяком случае, мы ожидаем с нового года значительный прирост количества желающих сделать ЭКО.

По словам специалиста, в отделении планирования семьи ГУ РНПЦ "Мать и дитя" проходят лечение от бесплодия около 6 тыс. пар. Большинство из них впоследствии прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям. За прошлый год в центре провели 959 циклов ЭКО, всего по республике - 4420. Частота наступления беременности в среднем по республике в результате искусственного оплодотворения - около 41%.

Стоимость одной процедуры в РНПЦ "Мать и дитя" колеблется от 3 до 4,5 тыс. белорусских рублей. Цена зависит от конкретной ситуации, от того, какие женщине потребуются препараты, в какой дозировке.

Формула успеха

- Алла Мечиславовна, какие существуют медицинские показания и противопоказания к применению искусственного оплодотворения? Для тех, кто претендует на бесплатное ЭКО, сильно изменится этот перечень?

- Главным показанием будет невозможность парой преодолеть бесплодие другими методами, кроме как применением вспомогательных репродуктивных технологий. Точные критерии отбора пациентов для бесплатной программы предстоит еще определить в ближайшие полгода.

А вот что касается противопоказаний - их целый ряд. Это тяжелые заболевания сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем и органов. Полный перечень противопоказаний к применению искусственного оплодотворения можно найти в постановлении Министерства здравоохранения №124 (2020 года). Все, что там указано, будет касаться и тех, кто претендует на одну бюджетную попытку ЭКО.

- От чего зависит успешность процедуры ЭКО? У многих ли пар получается забеременеть и родить с первого раза?

- Успешность цикла экстракорпорального оплодотворения зависит от ряда индивидуальных параметров пациентов: возраст, резерв яичников, качество сперматозоидов и др. В нашем центре средний показатель успешности первой попытки ЭКО - 24%. Часто парам удается забеременеть со второго или с третьего раза. Хотя была на нашей памяти пара, которая прошла через 11 циклов, и в итоге женщина забеременела.

Что касается бюджетной попытки, не имеет значения, какой по счету для супругов она окажется - первой, второй или любой последующей. Одно ЭКО за счет государства предусмотрено указом Президента независимо от количества предыдущих циклов.

Впереди еще полгода, за которые Совмину и Минздраву предстоит разработать ряд регламентирующих документов: определить критерии и условия отбора пациентов для бесплатной программы ЭКО, перечень государственных организаций здравоохранения, в которые пары смогут обратиться, а также - каким образом будет осуществляться механизм финансирования.

Долгая дорога к семейному счастью

Валерия и Сергей (имена героев изменены по этическим соображениям. - Прим. ред.) шли к своему семейному счастью долгих семь лет. После года совместной жизни и безуспешных попыток забеременеть они решили обратиться в один из государственных центров ЭКО. Заранее готовились, сдавали необходимые анализы. Первая попытка... и безуспешно. Через год - вторая, еще спустя несколько месяцев - третья. И все без результата… Эмбрионы не приживались.

- Было очень тяжело. Постоянно думали о том, почему не получается, а вдруг вообще останемся без детей? Сейчас без слез и не вспомнишь. Это был самый трудный период в нашей жизни, - поделилась Валерия. - Практически каждый год мы делали по одному циклу ЭКО. Оставшееся время уходило на то, чтобы восстановиться, сдать все необходимые анализы, накопить денег. Одна процедура в среднем обходилась примерно в 2,5 тыс. долларов.

После третьей попытки супруги сдали тест на HLA-типирование - как оказалось, у них и по первому, и по второму классу совпадения, а это означало, что их организмы генетически схожи, как у брата и сестры. Как сообщили в медцентре, возможно, поэтому у них ничего не выходило. Лечащий врач посоветовала прекратить безнадежные попытки…

- В таких случаях многие пары распадаются, находят других партнеров, и в новой семье у каждого из них получается родить ребенка. Однако нас этот вариант не устраивал. Мы с мужем любим друг друга, и поэтому решили продолжать бороться за свое счастье. Решили сменить медцентр, попробовать другие методы лечения. Не теряли надежду, хотя это было непросто. За эти годы какие только анализы не сдавали - хоть в космос лететь! Перепробовали все народные методы…

Когда супруги шли на шестое ЭКО, для себя решили: это попытка будет последней. Теперь им предложили попробовать крио-цикл.

- Мне подсадили мои замороженные ранее эмбрионы. Когда через две недели нам позвонили и сказали о наступившей беременности, не поверила своему счастью! Сколько лет я ждала этих слов! - со слезами на глазах вспоминает Валерия.

Четыре года назад пара родила сестричек-тройняшек. Наступила светлая, счастливая полоса в их жизни.

- Даже не знаю, как мы с мужем все это выдержали. Однако сейчас, глядя на своих красавиц, понимаем, что все было не зря. Каждый день благодарим Бога. Дети - самое ценное в нашей жизни, - говорит Валерия.

Валерия и Сергей уверены, что решение о государственном финансировании одной бесплатной процедуры искусственного оплодотворения - существенная поддержка для пар.

- Многие ошибочно считают, что основной причиной бесплодия становится женская беспечность, неправильный образ жизни. Это далеко не так. Часто мужчины и женщины не могут иметь детей по независимым от них причинам. И здорово, что государство окажет помощь парам, которые столкнулись с этой проблемой, - комментирует Валерия. - Не все могут себе позволить оплатить ЭКО. Да, сегодня есть возможность взять льготный кредит на эти цели, что лишь частично решит финансовый вопрос. Знакомая рассказывала, как, потерпев неудачу после очередной попытки искусственного оплодотворения, сидела и плакала - и из-за того, что надежды не оправдались, да плюс еще на них с мужем теперь висел кредит… Поэтому даже одна бесплатная попытка - это немалая помощь, как материальная, так и моральная. Прибегать к услугам репродуктологов, зная, что не придется залезать в долги, - на сердце легче. Ведь в этом деле не последнюю роль играет и психологический настрой. У нас с мужем было шесть попыток, если бы в то время хоть одно ЭКО взяло на себя государство, мы были бы рады.

Льготное кредитование

Льготный кредит на оплату экстракорпорального оплодотворения предоставляют у нас с января 2014 года в соответствии с указом Президента от 27 декабря 2013 г. № 574 "О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредитов на льготных условиях для оплаты экстракорпорального оплодотворения".

Его дают в белорусских рублях на срок до 5 лет с уплатой процентов в размере половины ставки рефинансирования Нацбанка, что сегодня составляет 4 процента годовых. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, - 300 базовых величин (сейчас - 8100 белорусских рублей). Кредит выдают в безналичной форме, перечисляя денежные средства на счет организации здравоохранения единовременно или путем открытия кредитной линии. Само собой, придется подтвердить свою платежеспособность.

Право на льготный кредит имеют только гражданки Беларуси, которым оказывается медицинская помощь в виде ЭКО. При этом не имеет значения, где они получают медуслугу - в частной клинике или государственном центре. Воспользоваться кредитом можно только для искусственного оплодотворения. Услуги доноров половых клеток и суррогатной матери не оплачиваются.

Если процедура ЭКО прошла удачно и рождается ребенок, родители имеют право получить отсрочку по кредиту. Она предоставляется на время получения пособия по уходу за ребенком. Льготный кредит могут выдать повторно, но только после полного погашения ранее полученного кредита на эти цели.

Антонина БЛИЗНЮК,

газета "7 дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива ЕЭК расширила перечень беспошлинно ввозимых в ЕАЭС для борьбы с COVID-19 товаров
Фото из архива Конкурс по обследованию родников проведут в Беларуси
Фото из архива Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге
Николай Бамбалов. Фото Национальной академии наук Умер белорусский геохимик и эколог Николай Бамбалов
Фото из архива Литературный онлайн-марафон стартовал в БГУ
Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на трехстворчатом клапане
Главное
Во время совещания Предложения по новому составу правительства обсуждены на совещании у Лукашенко
В Беларуси выздоровел и выписан 20 171 пациент с COVID-19
Эксперт: верить соцопросам не аккредитованных центров - все равно что оперироваться у сторожа больницы
"Минск Мир": вас согреет своя квартира! В престижном столичном комплексе - самые выгодные условия для покупки жилья!
Топ-новости
Лукашенко принял с докладом председателя Госкомвоенпрома
Прибытие посла США в Беларусь ожидается летом этого года
Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге
Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на трехстворчатом клапане
Пандемия COVID-19 усугубила вирус деглобализации мировой экономики - аналитик БИСИ
Эксперт: верить соцопросам не аккредитованных центров - все равно что оперироваться у сторожа больницы
Генсек ООН призвал демонстрантов в США выражать свой протест мирно
Белорусские депутаты 4 июня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов
В Минобразования рассказали об особенностях набора в детские сады в этом году
Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 4 июня
Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир
НББ рекомендует банкам не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов
Нотариусы Беларуси в июне продолжат консультировать бесплатно
Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно - МНС
Онлайн-конференция ко Всемирному дню охраны окружающей среды пройдет 5 июня на сайте БЕЛТА
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.