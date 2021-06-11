В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,1 тыс. фур

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 11 июня, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 100 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - свыше 130, "Каменный Лог" - более 250, "Бенякони" - свыше 300, "Привалка" - более 290.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Козловичи" скопилось более 10 фур.-0-