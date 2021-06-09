В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,2 тыс. фур

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 50 грузовиков, в "Урбанах" - свыше 70.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 20 большегрузов, "Котловка" - свыше 100, "Каменный Лог" - более 320, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 240.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 190 фур, в "Берестовице" - свыше 70.-0-