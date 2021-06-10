В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,2 тыс. фур

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10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 10 июня, выезда ожидают более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 10 грузовиков, перед "Урбанами" - свыше 70.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 60 большегрузов, "Котловка" - свыше 100, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 330, "Привалка" - более 280.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур.-0-