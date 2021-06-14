В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1,3 тыс. фур

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 14 июня, выезда ожидают более 1,3 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 60 грузовиков, "Урбаны" - более 110.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, "Котловка" - свыше 100, "Каменный Лог" - более 150, "Бенякони" - свыше 270, "Привалка" - более 320.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 200 фур, "Берестовица" - более 70, "Козловичи " - свыше 60.-0-