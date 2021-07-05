В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1330 фур

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00 5 июля, выезда ожидают более 1330 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 110 грузовиков, "Урбаны" - более 50.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - более 60, "Каменный Лог" - более 360, "Бенякони" - свыше 250, "Привалка" - более 190.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 фур, "Берестовица" - более 60, "Козловичи" - более 50.-0-