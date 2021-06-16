В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось около 1 тыс. фур

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 16 июня, выезда ожидают около 1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 40 грузовиков, "Урбаны" - более 110.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Котловка" ожидает более 50 большегрузов, "Каменный Лог" - более 110, "Бенякони" - свыше 240, "Привалка" - более 200.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 120 фур, "Берестовица" - более 90.-0-