В очередях на выезд из Беларуси в ЕС стоит свыше 1 тыс. фур

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 20.00, выезда ожидает более 1010 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - более 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 220, "Каменный Лог" - более 200, "Бенякони" - свыше 100, "Привалка" - более 100.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 фур, у "Берестовицы" - более 20, "Козловичи" - более 30.-0-