В ОДКБ готовят программу гармонизации национальных законодательств на 2021-2025 годы

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Взаимодействие рабочих органов ОДКБ и Секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ в сфере законодательного обеспечения обсуждено на встрече генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася и ответственного секретаря - руководителя Секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергея Поспелова. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе касающихся работы над проектом программы деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национальных законодательств государств ОДКБ на 2021-2025 годы, предложения казахстанской стороны по ротации должности ответственного секретаря Парламентской ассамблеи, имплементации документов, разработанных ассамблеей в ОДКБ, работы над единым списком экстремистских и террористических организаций, подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, наблюдательства и партнерства в ОДКБ, координации деятельности на международных площадках, перспектив разработки и принятия документа, касающегося статуса Парламентской ассамблеи ОДКБ, деятельности Университетской лиги ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

Стороны сошлись во мнении о необходимости углубления взаимодействия рабочих органов ОДКБ и Секретариата Парламентской ассамблеи. В частности, достигнута договоренность о приглашении парламентариев государств ОДКБ к обсуждению важных для организации вопросов, оказании взаимной поддержки и помощи в проведении конкретных мероприятий, всемерном укреплении авторитета и влияния ОДКБ на международном уровне и в государствах - членах организации, а также постоянном обмене информацией.-0-