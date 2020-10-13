В ОДКБ могут разработать модельные законы по противодействию вмешательству извне

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ОДКБ могут разработать модельные законы по противодействию вмешательству во внутренние дела государств - членов извне. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшейся сегодня встречи заместителя Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков с председателем Комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Представитель Госдумы проинформировал Валерия Семерикова о законотворческих инициативах по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела России, над которыми работает комиссия нижней палаты российского парламента. Василий Пискарев отметил, что, по его мнению, государства - члены ОДКБ "сталкиваются сегодня с одинаковыми угрозами и подвергаются активному вмешательству извне со стороны подчас одних и тех же государств, подконтрольных им СМИ и неправительственных организаций".

Валерий Семериков положительно оценил значимость работы комиссии Госдумы в сфере противодействия иностранному вмешательству и сказал, что подготовленные российскими парламентариями законопроекты могут быть использованы в работе Парламентской Ассамблеи ОДКБ при разработке модельных законов по этому вопросу. "Сотрудничество в сфере противодействия современным деструктивным формам воздействия извне будет служить дополнительной гарантией по обеспечению безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности государств - членов нашей организации", - подчеркнул Валерий Семериков.-0-