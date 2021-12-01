1 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ОДКБ опасаются силовых вариантов разрешения конфликтов и роста наркотрафика из Афганистана. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков на двадцать третьем заседании Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Налицо устойчивая тенденция роста напряженности в глобальном и региональном измерениях, в том числе в зоне ответственности нашей организации, а накопленный конфликтный потенциал вполне может спровоцировать силовой вариант разрешения конфликтов, - сказал Валерий Семериков. - На фоне напряженности, возникшей в политической, военной, экономической и социальной областях, консолидировался международный терроризм, одним из источников финансирования которого являются наркотики и их незаконный оборот".

Заместитель генерального секретаря ОДКБ отметил, что угроза афганского наркотрафика была и остается крайне острой. "Есть серьезные и обоснованные опасения, что поток наркотиков на территорию наших государств не изменится, а, возможно, и увеличится, - констатировал он. - Об этом свидетельствуют и результаты проведенной в июне антинаркотической операции "Канал - Гранитный бастион". На протяжении всего периода, начиная с 2013 года, в формате ОДКБ с учетом обстановки и прогнозов ее развития принимались меры по обеспечению безопасности в этом регионе, в частности, по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье. Проводились мероприятия, связанные с противодействием терроризму и экстремизму, незаконной миграции, пресечением наркотрафика с территории Афганистана. Сегодня с учетом обстановки в Афганистане, связанной с дезорганизованным выводом коалиционных сил НАТО из этой страны и захватом власти талибами, значительно возросла степень всесторонних вызовов и угроз, исходящих с территории этого государства".

Валерий Семериков также заострил внимание участников заседания на необходимости перехода от разовых мероприятий к системе долгосрочных мер в области антинаркотической деятельности, в том числе по подрыву экономических основ наркобизнеса и профилактике немедицинского потребления наркотиков. По его мнению, важным направлением работы координационного совета должно стать дальнейшее совершенствование взаимодействия с профильными структурами международных и региональных организаций. "Могу откровенно сказать: такая необходимость есть, и если мы внесем коррективы и задействуем в этой операции потенциал профильных структур ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, объединим усилия, то думаю, что итоги этой операции будут более результативными, а сама операция востребованной в международных интересах", - подчеркнул замгенсека ОДКБ.

Участники мероприятия поддержали решение о необходимости сохранения и укрепления действующего международного правового режима в сфере контроля над наркотиками на основе трех базовых конвенций ООН и против легализации отдельных видов наркотических средств. В своих выступлениях участники совещания акцентировали внимание на том, что Антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы создала дополнительные возможности для принятия комплекса мер по сокращению масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, формированию системы эффективной защиты от их нелегального ввоза, расширению механизмов противодействия незаконному изготовлению наркотических средств, культивированию наркотикосодержащих растений на территории государств - членов ОДКБ, подрыву экономических основ наркобизнеса.

Участники заседания подвели итоги правоохранительной деятельности в антинаркотической сфере в 2021 году, подтвердили необходимость дальнейшего объединения усилий в целях противодействия незаконной наркоторговле с использованием телекоммуникационных технологий и пропаганде наркотиков в интернете, а также подчеркнули важность продолжения постоянного мониторинга наркоситуации, согласовали совместные меры, направленные на парирование наркоугроз.

В работе заседания приняли участие представители компетентных органов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.-0-