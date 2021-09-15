В ОДКБ появится совет по вопросам биологической безопасности

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретари советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Душанбе приняли решение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.

"Создаваемый координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах - членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", - говорится в сообщении.

Его функциями станут, в частности, разработка предложений о совместных практических мерах государств ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием биологических факторов. Кроме того, страны намерены совершенствовать правовую базу сотрудничества в рамках ОДКБ и усиливать взаимодействие профильных структур в сфере биологической безопасности.-0-