В ОДКБ рассказали про замысел и задачи учений вблизи таджикско-афганской границы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне учений ОДКБ "Боевое братство - 2021" состоялся брифинг начальника объединенного штаба организации генерал-полковника Анатолия Сидорова, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Он рассказал о предстоящих мероприятиях боевой подготовки - совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальном учении с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021".

В маневрах примут участие более 5 тыс. человек, около 700 единиц вооружения и военной специальной техники, в том числе мобильные бронемашины, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

"Основная особенность предстоящих учений в том, что одновременно в Таджикистане проводятся три разных учения, объединенных одной целью. Вторая серьезная особенность: они проходят в непосредственной близости от таджикско-афганской границы, - подчеркнул Анатолий Сидоров. - В этом году летом рабочая группа под моим руководством выезжала для изучения ситуации на границе и ее последующего анализа, и, конечно, при разработке замысла учений мы просто обязаны были учесть возможные варианты развития ситуации на границе".

По замыслу, во время каждого из учений будут отработаны соответствующие задачи. Так, во время "Взаимодействия-2021" военнослужащие из шести стран будут выполнять задачи по локализации приграничного вооруженного конфликта. Во время специального учения "Эшелон-2021" основное внимание будет уделено организации материально-технического обеспечения войск при такой операции. При проведении специального учения "Поиск-2021" будут отработаны организация и ведение разведки.-0-