В ОДКБ разрабатывают план совместной подготовки военных кадров до 2025 года

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Разработка плана развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ на период до 2025 года обсуждена на заседании рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы. Мероприятие состоялось сегодня в режиме видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Временно исполняющий обязанности начальника Объединенного штаба ОДКБ Хасан Калоев отметил важность работы, проводимой базовыми учебно-методическими и научно-исследовательскими организациями в интересах развития военной составляющей ОДКБ. На сегодня девяти военным образовательным организациям государств - членов ОДКБ придан статус базовых учебно-методических организаций ОДКБ. Шесть профильных научно-исследовательских организаций и военных учебных заведений Министерства обороны России имеют статус базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ, которые изучают проблемы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения, военно-технического сотрудничества, развития и применения авиационной составляющей ОДКБ. Объединенный штаб совместно с Минобороны России организовал работу по приданию статуса базовой учебно-методической и научно-исследовательской организации Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова (Санкт-Петербург).

"Участники заседания рассмотрели вопросы реализации концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ, разработки рекомендаций по порядку взаимодействия военных учебных заведений стран ОДКБ в системе совместной подготовки военных кадров, а также обменялись мнениями о качестве подготовки выпускников военных образовательных учреждений в ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

В заседании под руководством начальника управления военного образования - заместителя начальника главного управления кадров Минобороны РФ Игоря Муравлянникова участвовали руководители органов управления военного образования оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций государств ОДКБ.-0-