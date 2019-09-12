В ОДКБ разработана концепция контроля качества совместной военной продукции

12 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках ОДКБ продукции военного назначения одобрен сегодня на прошедшем в Ереване заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Комиссия одобрила также проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств - членов ОДКБ".

"Принят комплекс решений по вопросам взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - В частности, регламентированы порядок рассмотрения обращений участников договоров (контрактов) по предполагаемому нарушению прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также организация информационного взаимодействия между национальными частями Координационного совета при МКВЭС по вопросам взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества государств - членов ОДКБ. Внесены также изменения в некоторые действующие документы в данной сфере".

Следующее заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ решено провести в Минске в сентябре 2020 года.

Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана решением Совета коллективной безопасности в 2005 году. Одной из ее основных функций определена выработка рекомендаций и принятие решений, направленных на обеспечение многостороннего военно-экономического (технического) сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия. В их числе - разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического (технического) сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства продукции военного назначения, создание совместных предприятий (организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту и утилизации продукции военного назначения, а также проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации продукции военного назначения.-0-