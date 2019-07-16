В ОДКБ создадут рабочую группу по вопросам радиоэлектронной борьбы

16 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект решения Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, предусматривающий создание рабочей группы по вопросам радиоэлектронной борьбы, рассмотрен сегодня на заседании Постоянного совета ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Целью разработки документа является консолидация усилий по реализации потенциала органов военного управления, профильных учебно-методических, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, других государственных и общественных организаций государств - членов ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы, - отметил пресс-секретарь. - Актуальность данного вопроса обусловлена опытом последних вооруженных конфликтов, характеризующихся массированным применением радиоэлектронных средств и средств радиоэлектронного поражения, в том числе с учетом особенностей применения сил и средств радиоэлектронной борьбы в Сирии".

Постоянный совет рассмотрел проект заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке и проект совместного заявления государств - членов ОДКБ при принятии проекта резолюции Третьего комитета 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.

"Принято решение направить рассмотренные документы на внутригосударственное согласование", - добавил пресс-секретарь.-0-