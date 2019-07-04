В ОДКБ в 2019 году пройдет шесть учений

4 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В формате Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году пройдет шесть учений. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

Учения пройдут на территории четырех стран: Беларуси, России, Таджикистана и Кыргызстана. Планируется, что общая численность привлекаемых к учениям ОДКБ сил составит около 12 тыс. человек.

Валерий Семериков рассказал, что учения в формате ОДКБ начнутся в августе на территории Кыргызстана, они пройдут под кодовым названием "Гром" и будут посвящены борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Затем состоится комплексное учение "Боевое братство". Впервые в этом формате состоится учение "Эшелон", в котором планируется задействовать подразделения материально-технического обеспечения. "Это новшество учений в формате ОДКБ", - подчеркнул Валерий Семериков. Он также отметил, что особое внимание на учениях ОДКБ в нынешнем году будет уделено укреплению взаимодействия коллективных сил ОДКБ с национальными войсками и региональными группировками войск.

В 2020 году учения в формате ОДКБ планируется провести по новому положению о порядке подготовки и проведения совместных учений, которое было утверждено на недавних заседаниях Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. В ноябре данное положение будет представлено на рассмотрение глав государств ОДКБ. -0-