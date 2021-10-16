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Новости
17:53
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Автодору" в Единой лиге ВТБ
Спорт
17:43
В окружении Лукашенко обратили внимание на то, что и как пьет Президент на саммитах
Президент
17:30
ГПК: польские силовики доставили очередную группу беженцев к границе
Общество
17:25
Гомельский БЧ одержал четвертую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Спорт
17:07
Тульский "Арсенал" обыграл футболистов "Зенита" в чемпионате России
Спорт
16:58
Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме
В мире
16:52
Второй тур местных выборов в Грузии пройдет в 20 муниципалитетах и 42 округах
В мире
16:49
Мастер-классы по скетчингу пройдут в галерее Щемелева
Культура
16:40
Посадка деревьев и наведение порядка: власти Минска приняли участие в субботнике
Регионы
16:23
В Бресте во время футбольного матча 17 октября ограничат движение транспорта
Регионы
16:03
Определились победители чемпионата по армейскому рукопашному бою
Спорт
15:56
НАН проводит конкурс на лучшее освещение в СМИ научных достижений года
Общество
15:37
В Беларусь незаконно пытались ввезти 11 т арбузов
Происшествия
15:30
Новый драматический театр приглашает на премьеру спектакля "Водевили" 21 и 22 октября
Культура
15:24
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В мире
15:18
Более 1,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Общество
15:16
Пункты вакцинации от COVID-19 в выходные работают в крупных ТЦ столицы
Регионы
15:03
Футболисты "Ислочи" победили "Слуцк" в чемпионате Беларуси
Спорт
14:54
Концерт барочной музыки пройдет в Белгосфилармонии 23 октября
Культура
14:45
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2068 пациентов с COVID-19, выписаны 1917
Общество
14:35
В Логойском районе от отравления контрафактным алкоголем умерли супруги
Происшествия
14:30
До +12°С ожидается в Беларуси 17 октября
Общество
14:15
ООН раскритиковала новый закон об изгнании нелегальных мигрантов из Польши
В мире
14:01
В России начали испытания платформы для вакцин от нескольких вирусов сразу
В мире
13:52
Сокол: принцип социальной справедливости является основополагающим в ментальности белорусов
Общество
13:46
Музей истории ВОВ отметит свое 77-летие 22 октября
Культура
13:35
Сокол: фальсификация истории имеет прикладные цели
Общество
13:20
При землетрясении на Бали погибли три человека
В мире
13:04
В Ошмянском районе легковушка выехала на встречку для обгона и опрокинулась
Происшествия
12:54
В Гомельской области поступления от работающих без регистрации ИП физлиц выросли почти в 2 раза
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16 октября 2021, 17:55
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 2068 пациентов с COVID-19, выписаны 1917
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