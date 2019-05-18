В олимпийском музее организовали ночную программу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. НОК Беларуси присоединился к международной культурно-образовательной акции "Ночь музеев", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В музее организовали экскурсию по зданию штаб-квартиры, встречу со спортсменами.
За полтора часа посетители успели подержать в руках факел II Европейских игр, увидеть олимпийские медали, пообщаться с известными белорусскими спортсменами и получить их автографы, обняться с лисенком Лесиком и сфотографироваться с ним.
Посетителей первой экскурсии встретил олимпийский чемпион Монреаля-1976 велогонщик Владимир Каминский.
Одну из экскурсий посетила многократная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Зинкевич с дочерью Елизаветой. Ольга - факелоносец эстафеты "Пламя мира". 17 июня в Минске она пронесет факел на одном из участков.
Участницы II Европейских игр Марина Слуцкая и Василиса Марзалюк также общались с посетителями музея. Девушки пригласили всех поддержать их на соревнованиях II Европейских игр.
Марина передала в музей НОК Беларуси пояс, в котором в 2017 году стала чемпионкой Европы.
Участие в мероприятии приняли олимпийские чемпионы Александр Богданович и Янина Провалинская-Карольчик.
В течение семи часов музей НОК Беларуси посетили более 150 человек.-0-
Фото Сергей Неверкевич и Денис Костюченко
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