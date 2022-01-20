В органах внутренних дел и внутренних войсках прошли плановые оперативно-тактические учения

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В органах внутренних дел и внутренних войсках всей республики прошли плановые оперативно-тактические учения. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Должный акцент был сделан на взаимодействии республиканского оперативно-ситуационного штаба с областными и задействованными государственными органами при пресечении противоправных посягательств", - рассказали в МВД.

С учетом неспокойной обстановки в странах ближнего и дальнего зарубежья и недавних происшествий в Казахстане особое внимание было уделено тактике действий при нападении на боевые расчеты и охраняемые объекты.

"Проанализировав эти события, мы сделали соответствующие выводы, - отметил министр внутренних дел Иван Кубраков. - Подобные сценарии у нас мы не допустим и примем для этого необходимые меры. Малейшие воздействия на наших граждан, милиционеров и военнослужащих будут оперативно и профессионально пресекаться".-0-