В организациях Минлесхоза создано около 200 рабочих мест за прошлый год

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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в организациях Минлесхоза создано около 200 рабочих мест, а общая численность работников отрасли выросла более чем на 1,2 тыс. человек. Об этом сказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время расширенного заседания коллегии ведомства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства. Как рассказал Виталий Дрожжа, на 1 января в отрасли трудятся без малого 39,7 тыс. человек. При этом в лесохозяйственной деятельности занято 64% работающих, в промышленной - 36%. "Средний возраст работников - 47 лет. Более 8 тыс. работников - это молодежь в возрасте до 31 года. При этом мы наблюдаем увеличение доли молодых людей, работающих в лесном хозяйстве", - отметил министр. В 2021 году среднемесячная заработная плата работников организаций отрасли составила Br1483.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!