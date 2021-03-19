В организациях Минздрава снижается число рабочих мест с вредными и опасными условиями труда

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в подчиненных Минздраву организациях снижается, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения со ссылкой на главного специалиста отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Татьяну Радомскую.

Главный специалист выступила на республиканском семинаре по актуальным вопросам охраны труда, организованном социальными партнерами - Минздравом и отраслевым профсоюзом.

Татьяна Радомская сообщила, что удельный вес рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда в организациях снизился с 29,1% в 2016 году до 25,2% в 2020-м. За этот же период общее количество рабочих мест увеличилось с 31 482 до 34 116, или на 8,4%. "За пять лет количество потерпевших от несчастных случаев на производстве снизилось с восьми в 2016 году до пяти в 2020 году, количество получивших производственные травмы, отнесенные к тяжелым, - с четырех в 2016 году до одного в 2020 году", - отметила она.

В ходе мероприятия специалисты рассмотрели широкий спектр вопросов охраны труда, в том числе типичные ошибки при подготовке приказов по организации работы по охране труда.-0-