В организациях здравоохранения за год создано 159 профсоюзных первичек

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год в организациях здравоохранения создано 159 профсоюзных первичек, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.
"Понимая важность поставленных Федерацией профсоюзов Беларуси задач, профсоюз проводил активную работу по созданию первичных профсоюзных организаций. За 2021 год создано 159 первичных профсоюзных организаций", - сказал Вячеслав Шило.
Он отметил, что организационное укрепление профсоюза, которое возможно за счет как повышения его авторитета и влияния в обществе, так и привлечения новых членов, является важнейшей задачей текущего периода. Благодаря системной работе по укреплению профсоюзных рядов и мотивации профсоюзного членства удалось не только сохранить профсоюзные организации, но и значительно увеличить их численность.
"Работа по укреплению профсоюзных рядов, мотивации профсоюзного членства требует постоянного совершенствования ее форм и методов, придания ей определенной системности и в дальнейшем должна являться приоритетным направлением деятельности всех организационных структур нашего профсоюза", - сказал Вячеслав Шило.
Белорусский профсоюз работников здравоохранения объединяет в своих рядах более 327 тыс. членов профсоюза.-0-