В организациях здравоохранения за январь-октябрь созданы 44 профсоюзные первички

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В организациях здравоохранения за январь - октябрь созданы 44 первичные профсоюзные организации, сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на I Пленуме комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя, первички созданы в том числе в организациях негосударственной формы собственности.

Вместе с тем успокаиваться рано, заметил Вячеслав Шило. "Необходимо искать новые подходы, методы и формы агитации для того, чтобы убедить работников частных организаций, что в составе сильного и авторитетного отраслевого профсоюза есть шансы как привлечь внимание нанимателей и органов власти к своим проблемам, получить правовую защиту, так и конструктивно решать их", - сказал он.

Говоря о задачах на перспективу, Вячеслав Шило отметил важность информационного обеспечения, основная стратегическая цель которого - максимально оперативно донести полную, достоверную информацию о деятельности профсоюза до каждого члена профсоюза.

"Нам нужно повысить качество информационного продукта, его актуальность, своевременность и значимость с позиции профсоюзной деятельности. Меняющиеся условия жизни требуют новых подходов в заполнении информационного вакуума на местах. Дойти до каждого члена профсоюза - вот основная задача информационной политики, которую необходимо решать в предстоящий период", - резюмировал он.-0-