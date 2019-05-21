В "Орленке" может появиться смена для детей погибших милиционеров Беларуси и России

21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во Всероссийском детском центре "Орленок" может появиться историко-правовая смена "Солдаты правопорядка" для детей в возрасте от 8 до 15 лет из семей сотрудников органов внутренних дел Беларуси и России, погибших при выполнении служебных обязанностей или ставших инвалидами вследствие военной травмы. Об этом сообщили БЕЛТА в Парламентском собрании Союза Беларуси и России.
Сегодня в Витебске состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, в котором приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств внутренних дел Беларуси и России. Его участникам презентовали новый проект Союзного государства - "Историко-правовая смена "Солдаты правопорядка".
Реализация этого проекта будет способствовать социальной поддержке ребят, их физкультурно-спортивному оздоровлению, нравственному и духовному воспитанию. Проводить такую смену планируется во время летних школьных каникул. Депутаты выразили готовность оказывать содействие в ее подготовке. Министерствам внутренних дел Беларуси и России рекомендовано представить в Постоянный комитет Союзного государства необходимые документы для ее организации и проведения.
Кроме того, парламентарии рассмотрели вопрос подготовки в 2019 году военно-патриотической смены учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России. Депутаты внесли предложения в программу смены на предстоящие годы. Среди них - организация мероприятий, посвященных празднованию 75-летия освобождения Беларуси и подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня в Витебске начала работу XXIV научно-практическая конференция "Комплексная защита информации". Ее участниками стали известные ученые, высококвалифицированные специалисты, представители ведущих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты информации из Беларуси и России. Во время конференции они обсудят политику двух государств в этой сфере, обменяются опытом.-0-
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