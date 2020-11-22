В Осиповичском районе травмированный лебедь оказался на дороге, его спасли сотрудники ГАИ и МЧС

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе сотрудники ГАИ и МЧС спасли травмированного лебедя, который оказался на проезжей части, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сегодня утром в ГАИ Осиповичского РОВД поступило сообщение от оператора местной АЗС-18 "Беларуснефть" о том, что на автодороге Минск - Гомель на полосе движения находится лебедь. "На сообщение незамедлительно отреагировали сотрудники Осиповичской ГАИ и МЧС. Оставлять птицу на дороге было опасно, поэтому спасатели помогли отловить лебедя и убрать его с дороги, а сотрудники Госавтоинспекции отвезли его в приют для диких птиц "Охрана природы" в Осиповичском районе", - рассказали в УВД.

Птицу осмотрели специалисты. Предварительно, у нее электротравма. Лебедю оказана медицинская помощь, он останется в приюте до полного выздоровления.-0-