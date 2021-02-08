В основу социально-экономической политики страны положены интересы простого человека - Здорикова

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основу социально-экономической политики страны положены интересы простого человека. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Людмила Здорикова.

"На мой взгляд, программа социально-экономического развития страны на пятилетку в этот раз отличается в определенной степени инновационностью и разработана с учетом именно тех вызовов, которые в последнее время ставит перед нами жизнь. Это общественно-политическая и экономическая ситуация не только у нас в стране, но и во всем мире. Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание, что в основу социально-экономической политики нашей страны в первую очередь положены интересы простого человека. И в ней очень четко выделяются вопросы здравоохранения, образования, строительства жилья, развития интеллектуального потенциала, рост реальных доходов нашего населения", - рассказала Людмила Здорикова.

Одним из приоритетов пятилетки будут сильные регионы. "Программа направлена на то, чтобы уровень жизни в малых городах ничем не отличался от столицы и областных центров. Это строительство жилья, развитие инфраструктуры, закрепление молодых специалистов. Как педагога меня очень радует, что еще один важный приоритет программы - счастливая семья. Большое значение уделено семейной политике, вопросам сохранения традиционной семьи, поддержке молодых семей и семей с детьми", - отметила она.

Людмила Здорикова подчеркнула, что VI Всебелорусскому народному собранию предшествовала большая подготовительная работа. "И это, наверное, является одной из его отличительных черт. По всей стране в большом количестве проходили диалоговые площадки, различные общественные обсуждения, приемные. В их работе принимало участие огромнейшее количество людей. Высказать свое мнение, заострить внимание на каких-то актуальных злободневных проблемах - такая возможность была абсолютно у каждого. И я знаю, что именно эта подготовительная работа значительно расширила повестку Всебелорусского народного собрания и вопросы, которые будут обсуждаться, шли именно от народа, от земли. Все эти предложения были проанализированы, повестка ВНС базируется именно на реальных предложениях реальных людей", - добавила депутат.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-