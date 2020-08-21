В отношении 46 граждан возбуждены уголовные дела за насилие над милиционерами

21 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В МВД состоялась встреча министра внутренних дел генерал-майора милиции Юрия Караева c митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Фото МВД

Представитель духовенства подчеркнул, что все переживают события последних дней особенным образом. Церковь призывает к миру с обеих сторон и скорому урегулированию конфликта.

По словам Юрия Караева, некоторые СМИ очень искусно освещают только одну сторону. "Их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов", - отметил он. Ежедневно в интернете публикуются материалы о жертвах акций, куда без разбора приписывают всех вышедших из ИВС. О том, что многие нарушители общественного порядка были задержаны до начала политических событий, не сказано ни слова. Как не написано и о пострадавших милиционерах. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале. За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела на 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде.

"Как человек, участвовавший в молодые годы в охране общественного порядка на массовых мероприятиях в Закавказье, могу представить, что испытывают люди, борющиеся с беспорядками, - рассказал министр. - Насилие на улицах, провокации, демонстрации - в Беларуси такого не было почти никогда. Не хочу придерживаться одиозной позиции, но то, что акции были хорошо продуманы и носили не мирный характер, очевидно. Мирные люди не будут строить баррикады и бросаться на силовиков".

Без внимания не остался активно обсуждаемый в сети вопрос без вести пропавших. Во время мероприятий по поиску разыскиваемых выяснилось, что многие из них находились дома с родственниками, накануне сообщившими о пропаже. Однако даже после вскрытия этих подробностей количество обращений в милицию не уменьшилось: граждане намеренно не забирали заявления. Тщательная проверка по каждому факту привела к разоблачению новой провокации. В подтверждение тому - многочисленные призывы в Telegram-каналах.

"Мы не допустим посягательства на государственный строй, экономику страны и уклад жизни общества. Все мы слышали о цветных революциях и знаем, к чему это приводит. Мы были мирной республикой, и я очень желаю, чтобы такой и остались и подобное не повторялось больше никогда", - резюмировал Юрий Караев и подарил архиепископу статуэтку Святого Архангела Михаила.

Во время встречи также обсуждалась возможность посещения священнослужителями мест лишения свободы. "Сегодня в государстве очень большой градус напряженности и надо искать решения, чтобы Беларусь оставалась мирной, - сказал Тадеуш Кондрусевич. - Подобные встречи должны быть. И чем чаще, тем больше мы будем друг друга понимать и поспособствуем скорому разрешению сложных ситуаций. Мы не созданы судить и призываем всех, совершивших преступление, к покаянию, а остальных - к милосердию и прощению".-0-