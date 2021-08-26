В отношении мигрантов у Запада существуют двойные стандарты - австрийский депутат

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении мигрантов у Запада существуют двойные стандарты. Такое мнение высказал сегодня в Доме дружбы член коммунистической партии Штирии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия, член городского совета г.Леобен доктор Вернер Герхард Мургг, который в составе делегации общества австрийско-белорусской дружбы посещает нашу страну, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодняшняя ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Беларуси - яркое проявление двойных стандартов, характерных для Европейского союза, - убежден Вернер Герхард Мургг. - Ведь каждый беженец, вступивший на территорию ЕС, автоматически сразу же имеет право на получение соответствующего статуса. И здесь вдруг мигранты, которые сознательно попадают на территорию Европейского союза с целью получить статус беженца, ни с того ни с сего силой выдворяются, их не пускают, выдворяют, хотя они уже пришли в Евросоюз. Это показывает двойное лицо ЕС".-0-