В пандемию приобретен колоссальный опыт обеспечения медизделиями, критически важными товарами - Мясникович

20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Совместные усилия по достижению Целей устойчивого развития в нынешнее непростое время должны стать ключевым элементом новой справедливой системы мировой многополярности, в основе которой лежит эффективное взаимодополняемое сотрудничество государств - членов ЕАЭС, региональных интеграционных объединений. Такую точку зрения выразил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая сегодня на онлайн-конференции высокого уровня "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития", организаторами которой являются Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"ЕАЭС совместно с правительствами стран-членов реализует стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденные главами государств в декабре 2020 года, - отметил Михаил Мясникович. - В стратегии-2025 значительное внимание уделено социальным аспектам, тесно связанным с Целями устойчивого развития".

При этом он подчеркнул, что в интеграционный контур включаются новые направления экономического сотрудничества в образовании, науке, здравоохранении, туризме и спорте.

"Безусловно, коронакризис усугубил многие проблемы человечества, а в некоторых случаях фактически отбросил на несколько шагов назад достижения прошлых лет, - констатировал председатель коллегии. - Вместе с тем приобретен колоссальный опыт управления ресурсами, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, критически важными промышленными и продовольственными товарами как для личного потребления, так и производственных целей и внешней торговли".

По его словам, Евразийская экономическая комиссия в своей работе стремится минимизировать ущерб от коронавирусной инфекции. Объединены усилия санитарно-эпидемиологических ведомств стран ЕАЭС, совместно вырабатывались и оперативно принимались нестандартные решения по защите населения и функционированию социально-экономической сферы.-0-