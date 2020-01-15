В парламенте обеспокоены масштабом распространения фейков в информпространстве Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское информационное пространство захлестнул поток фейков, борьбе с ними нужно уделять огромное внимание. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь находится в центре информационного противостояния, общество захлестнула фейковая информация. "Единственное, что мы можем противопоставить, - свою правдивую информацию. Мы должны уделять сегодня огромное внимание борьбе с фейками, четко людям показывать, где ложь, а где правда", - подчеркнул депутат.

Олег Гайдукевич обратил внимание, что любая актуальная тема, например интеграционные переговоры с РФ, обрастает массой лжи, недостоверной, провокационной информации. "Все это делается с определенной целью - расколоть общество, внести смуту, чтобы люди поверили в эту ложь. Противопоставлять этому мы должны свою журналистику. Необходимо делать большой упор на развитие собственных ресурсов и собственного контента", - считает парламентарий.

"Наши люди должны черпать информацию в первую очередь из своих СМИ. Это основа укрепления суверенитета, государственности и единства страны", - отметил он.

В целом Олег Гайдукевич поддержал инициативу министра информации Александра Карлюкевича о внесении в законодательство таких понятий, как fake и deepfake. Парламентарий добавил, что в этом случае необходимо постоянно анализировать ситуацию, отслеживать новые тенденции, в том числе законодательно где-то что-то регулировать.

Сегодня в Палате представителей перед депутатами выступил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров. Он рассказал о рисках и вызовах в информационном пространстве, способах воздействия на общественное мнение с помощью фейковой информации. Директор БИСИ подробно остановился на новых технологиях в этой сфере, например deep fake, и возможных способах борьбы с их деструктивным влиянием.-0-