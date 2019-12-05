В парламенте важно принимать решения в интересах всего общества - Руммо

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работая в парламенте, важно учитывать интересы широкого круга людей и принимать решения в интересах всего общества. Такое мнение высказал журналистам член Совета Республики, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо по итогам обращения Президента к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенатор отметил, что во время встречи с главой государства получил "эмоциональный заряд на дальнейшую работу". Один из важных моментов, на который обратил внимание Президент, это сохранение преемственности в парламенте. "Как гарант Конституции глава государства, конечно, заинтересован в том, чтобы парламент продолжал поступательное развитие, в него вливалась свежая кровь, которая должна фонтанировать идеями, делать так, чтобы люди жили лучше, экономика росла, и тогда никакие враги нам не страшны", - сказал Олег Руммо.

По его словам, миссия парламентария со стороны многим кажется очень простой, но на самом деле это не так. Ведь в Совете Республики рассматриваются законопроекты, затрагивающие все сферы жизнедеятельности, нужно разбираться в разных темах, чтобы принимать ответственные решения. "Важно, что в парламент пришли люди с опытом. Есть те, кто поможет посмотреть на ситуацию с разных сторон. Я, например, хорошо знаю интересы врачей, пациентов, семьи, но мир гораздо шире. Есть коллеги, которые занимаются сельским хозяйством, промышленники, педагоги, айтишники и другие. Очень важно, чтобы мы вместе принимали решения, которые будут полезны не только врачам или пациентам, но и всему обществу", - подчеркнул парламентарий.-0-