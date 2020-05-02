В Пекине готовится очередной рейс с медицинской помощью для Беларуси, на борту 16 т груза

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай готовится направить в Беларусь 16 т медицинской помощи. Об этом рассказал посол Беларуси в Китае Николай Снопков во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Поток помощи не ослабевает. Уже сейчас готовится очередной рейс из Пекина в Минск. Готово к отправке около 16 т медицинских средств, средств защиты. Будут защитные маски, тесты на выявление вируса, аппараты искусственной вентиляции легких, линия по производству масок второго и третьего уровней защиты", - рассказал Николай Снопков.

Как сообщалось, в середине апреля в Беларусь из Китая прибыла очередная партия медицинской гуманитарной помощи. В Минск был доставлен груз из более чем 10,7 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса.

Ранее, 1 апреля, в страну была доставлена партия, включавшая более 2 тыс. тестов, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Таким образом китайская сторона отвечает взаимностью на присланные ранее в КНР белорусские грузы. Когда в Китае была очень тяжелая эпидемиологическая обстановка, Беларусь оказала гуманитарную помощь, направив два самолета с необходимыми медицинскими изделиями.-0-